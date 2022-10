Smalling: “Contenti per la vittoria. Possiamo giocare meglio”

Smalling ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-1 contro il Lecce. Queste le sue parole:

Partita che fino alla fine la Roma non è riuscita a chiudere... "Siamo contenti per la vittoria ma sappiamo che possiamo giocare meglio. I tre punti troppo importanti oggi".

Dove deve migliorare? "Tutti dobbiamo lavorare.Ora abbiamo tempo per recuperare e dobbiamo lavorare".

“Siamo molto contenti per la vittoria. Oggi erano 3 punti importanti e sappiamo che possiamo giocare molto meglio e segnare più gol. Oggi abbiamo preso i 3 punti”.

La Roma rimane sempre in alto in classifica.“Adesso recuperiamo e giovedì ci sarà un’altra partita in cui abbiamo bisogno di tutti i giocatori".