Smalling come Beckham: è il primo inglese con 2 gol in Serie A dal 2009

Il primo gol in Serie A lo aveva segnato all’Udinese nella fredda Dacia Arena. Oggi Chris Smalling sigla la rete del vantaggio giallorosso a casa sua, all’Olimpico, proprio sotto la curva Sud. L’ultimo calciatore inglese a segnare almeno due gol in una stessa stagione di Serie A, è stato David Beckham con la maglia del Milan nella stagione 2008/09. L’ex Manchester è sempre più leader della difesa giallorossa e per questo la società è al lavoro per garantirsi il riscatto visto che in estate è arrivato in prestito secco. Nella trattativa sarà decisiva la sua volontà.