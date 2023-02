Smalling ammonito contro il Verona: salterà il match con la Cremonese

Chris Smalling è stato ammonito al 38' per un fallo su Ngonge. Cartellino pesante per il centrale che salterà la sfida contro la Cremonese in programma martedì 28 alle ore 18.30. Assenza importante per Mourinho che dovrà scegliere se schierare al suo posto Kumbulla o il neo acquisto Llorente. Lo Special One dovrà fare a meno del suo baluardo difensivo. Il numero 6 giocherà sicuramente il ritorno dei play off contro il Salisburgo.