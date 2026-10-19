Kevin Wimmer, difensore dello Slovan Bratislava, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Roma. Queste le sue parole:

È emozionato? “Molto, la Roma è un grande club e avere l’occasione di essere qui è un grande onore. Sarà un’esperienza eccezionale, lo stadio e l’atmosfera è eccezionale. Vogliamo dare il 100% e godercela ma anche fare una grande prestazione”.

Sarà lei il capitano. “L’assenza di Sporar è pesante e quando manca il capitano le cose diventano più difficili. È il nostro bomber ma faremo una grande prestazione anche senza il capitano”.

Su Malen. “È pazzesco. So molto bene quello che ha fatto in Germani, è velocissimo ed è molto difficile. Dal primo minuto dovremo essere aggressivi perché noi abbiamo tanta qualità e dovremo fare in modo di fermarli”.

Si ricorda la partita col Milan. “Penso che è stata una grande partita, giocavamo a Bratislava e sarà diverso. La Roma è una squadra diversa, prendono pochi gol e concedono poco. Riescono a fare pressione su tutto il campo, è un gioco tipicamente italiano. Sono cinici. Chiunque di noi scenderà in campo dovrà concedere pochissimi spazi”.

Quindici anni fa lo Slovan ha passato il turno contro la Roma. “Certo che lo sapevo. È stato un gran risultato. Vorremmo ricreare la stessa atmosfera, le cose sono cambiate. Siamo consapevoli che la Roma è favorita ma non siamo venuti per guardare. Vogliamo fare una grande prestazione”.

Come sta la squadra. “Abbiamo vinto il derby sabato ed è sempre bellissimo. Abbiamo dimostrato di fare un grande lavoro, ma non siamo partiti bene in campionato. Siamo contenti, atmosfera fantastica e vogliamo dare il massimo. Dobbiamo dare il 100%, speriamo di fare punti. Non sarà semplice perché la qualità del nostro avversario è eccezionale”.