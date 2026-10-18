Archiviato il Genoa, la Roma deve già rituffarsi in tempo record nella Champions League. Martedì all'Olimpico arriva lo Slovan Bratislava, che suona già come una sorta di ultima spiaggia per i giallorossi o comunque una delle ultime chiamate per entrare in maniera definitiva nella lotta per qualificarsi ai playoff, visto anche il calendario che attende la squadra di Gasperini. Davanti ci saranno quindi gli uomini di Yaya Touré, reduci dalla vittoria per 3-0 in trasferta nel derby con lo Spartak Trnava: "Abbiamo tenuto la partita sotto controllo sia nel primo che nel secondo tempo. Sono molto soddisfatto della prestazione collettiva della squadra, così come di alcune prove individuali. La nostra vittoria è ampiamente meritata; è una sensazione davvero fantastica - le parole del tecnico riportate dal sito ufficiale del club -. Nello spogliatoio, dopo la partita, ho visto molti sorrisi: per tutti noi è, in un certo senso, una liberazione. D'altro canto, dobbiamo subito concentrarci sulla prossima gara, dato che lunedì voleremo a Roma. Sono felice per Adam Griger; ha lavorato duramente. È forte, alto e veloce – un vero incubo per i difensori – e finora gli mancava solo la concretezza sotto porta. Sono contento che oggi sia arrivato anche quel tassello. Mi è piaciuto molto anche Rahim Ibrahim, autore di una doppietta e dotato di un potenziale enorme. Era il mio primo derby in Slovacchia: lo stadio era già pieno durante il riscaldamento e l'atmosfera era fantastica. La vittoria mi rende felice, ma allo stesso tempo sto già pensando al volo per Roma di lunedì e alla preparazione per il prossimo impegno".