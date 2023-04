Slot: “Mourinho ha chiesto 67mila giocatori, così è stato. Sono stati impressionanti”

Le parole del tecnico olandese: "Dybala e Abraham sono stati troppo per noi. Ho rispetto della mia squadra che in questa atmosfera ha giocato con coraggio provando a costruire"

Arne Slot, tecnico del Feyenoord, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma: "Tifosi impressionanti oggi. Mourinho aveva chiesto 67mila tifosi con loro e così è stato. Per questo ho rispetto della mia squadra che in questa atmosfera ha giocato con coraggio provando a costruire". Il tecnico olandese ha poi concluso: "Alla fine non è stato abbastanza perché Dybala ha segnato un gol fantastico e nei supplementari non abbiamo avuto l'energia dei nostri tifosi perché erano a casa e invece loro ne avevano 67mila. Dybala e Abraham sono stati troppo per noi".