Slot: “Fiducioso che Malacia possa essere disponibile per la finale con la Roma”

Il tecnico del Feyenoord ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Twente: "Non sono preoccupato per l'infortunio di Malacia"

Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match di Eredivisie contro il Twente ed ha fornito un aggiornamento circa le condizioni di Tyrell Malacia in vista della finale di Conference League a Tirana contro la Roma: "Non userei la parola preoccupato per Malacia. È un peccato che Tyrell non sarà presente contro il Twente, ma abbiamo l'aspettativa e la buona speranza che si alleni di nuovo la prossima settimana per essere nuovamente disponibile in finale contro la Roma, sono fiducioso".