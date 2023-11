Slot: “Faremo bene in Europa League. Siamo cambiati dopo la sconfitta con la Roma”

Arne Slot dopo l'eliminazione dalla Champions di ieri sera è tornato a parlare della trasferta contro la Roma della passata stagione. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Vedo delle ottime prospettive per l'Europa League. Dopo la trasferta dell'anno scorso contro la Roma, abbiamo iniziato a giocare in un certo modo e lo abbiamo fatto vedere anche in Champions League. Questo ci aiuterà ad andare avanti in Europa League". Il Feyenoord si è classificato terzo alle spalle di Atletico Madrid e Lazio e potrebbe incontrare di nuovo i giallorossi nel cammino europeo. Il mister ha ammesso di aver cambiato modo di giocare dopo la sonora sconfitta per 4-1 contro Dybala e compagni nei quarti di finale della passata stagione.