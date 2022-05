Slot: “Bello arrivare in finale, vincerla sarebbe ancora meglio. Siamo affamati”

Le parole del tecnico olandese

Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha parlato ai canali ufficiali del club della sfida che si terra la prossima settimana a Tirana contro la Roma: "Nessuno si aspettava un risultato simile, ma noi non siamo ancora soddisfatti" ha detto il tecnico. "È bello essere in finale, ma c'è un'altra cosa che è molto più bella ed è che vinciamo la finale" ha concluso. Sulle strategie pensate per battere la squadra giallorossa ha rivelato: "Non si tratta solo di forza mentale, ma anche di forza fisica. Siamo incredibilmente in forma. Se non possiamo vincere sulla qualità, abbiamo bisogno di portare il ritmo di gioco al livello a noi più consono, in modo che possiamo fare la differenza dal punto di vista fisico. Siamo più forti e più in forma rispetto all'avversario".