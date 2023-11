Slavia, Trpisovský: “Potevamo segnare di più ma siamo contenti”

Il tecnico: "Parlare con Mourinho è stata la cosa migliore della mia vita. È una leggenda, lo ringrazio per le sue parole e gli auguro tutta la fortuna per il derby di domenica"

Al termine di Slavia Praga-Roma l'allenatore dei padroni di casa Trpišovský ha parlato in conferenza stampa.

Trpišovský in conferenza stampa — “Nella prima gara volevamo fare la pressione che avevamo fatto oggi, ma per colpa di diversi fattori come l’ambiente non ci siamo riusciti. Qui siamo riusciti a fare pressing e nella ripresa abbiamo iniziato molto bene. Potevamo segnare di più ma siamo contenti così”.

Quella di oggi è stata la miglior prestazione? “Sì, quella di oggi è stata la miglior prestazione. Delle volte può succedere che una squadra sia fortunata contro una grande squadra come la Roma, ma oggi per noi la vittoria è stata pienamente meritata. Parlare con Mourinho è stata la cosa migliore della mia vita. È una leggenda, lo ringrazio per le sue parole e gli auguro tutta la fortuna per il derby di domenica".

Jurecka ai canali dell'UEFA — "Volevamo pressare alto la Roma ed essere aggressivi. Credo che la nostra tattica abbia funzionato con successo e ora tutti i giocatori, lo staff e i tifosi dello Slavia sono davvero felici".

Sul gol segnato: "Sono stato un po' fortunato, ma ovviamente sono contento di aver segnato e spero di ripetermi. Mi è piaciuto anche il gol di Lukáš Masopust: ha un tiro potente. Il primo posto nel girone è una grande motivazione per noi. Vogliamo ottenerlo per evitare di giocare contro le squadre eliminate dalla Champions League".

