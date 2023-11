Slavia-Roma, un’unica pezza nel settore ospiti: la scelta della Sud. Ecco il motivo

Tutti uniti dietro un unico striscione. In occasione della trasferta di Praga contro lo Slavia, i tantissimi tifosi della Roma che hanno riempito il settore ospiti non hanno esposto, come di consueto, le pezze che contraddistinguono i diversi gruppi della Curva Sud, ma ben in mostra c'è solamente un unico grande striscione. Sulla vetrata dell'Eden Arena, infatti, compare ben in evidenza quello che raffigura la lupa capitolina con i colori giallorossi. Ciò avviene negli impianti di capienza ridotta per dare un forte segnale di unione e compattezza da parte del tifo romanista più caldo. Non è la prima volta che viene presa questa decisione. Anche nella trasferta di Cagliari, la scena si è ripetuta.