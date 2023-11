Slavia-Roma, la moviola: ammonito Van Buren. Nel finale giallo anche a Ndicka

La Roma affronta lo Slavia Praga in Europa League nel tentativo di ipotecare il passaggio del turno come prima del girone. L'arbitro del match sarà il francese François Letexier. Per il fischietto transalpino è la prima volta che incrocia i sia i giallorossi che la formazione ceca in carriera. Gli assistenti sono Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Il quarto uomo è Batta. In sala Var il norvegese Skjervold.