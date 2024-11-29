Nella serata di Europa League di ieri sera, a Praga è andato in scena il match tra lo Slavia e il Fenerbahce di José Mourinho. Al temrine della sfida vinta dai turchi, il tecnico dei padroni di casa ha elogiato lo Special One parlando anche del suo passato alla Roma: "Abbiamo affrontato un allenatore che seguiamo ormai tutta la vita. Mourinho mette in mostra le sue idee in ogni squadra in cui va e lo abbiamo visto dal vivo anche quando abbiamo giocato contro la Roma". Queste le prime partole di Trpisovsky che poi conclude: "Ora guardate dove si trova la Roma senza di lui. Oggi abbiamo affrontato una grande squadra".