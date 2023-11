Slavia Praga-Roma, Zalewski non convocato: a sinistra c’è El Shaarawy

L'esterno non ha recuperato dall'influenza. Tornerà a disposizione per il derby di domenica

Nicola Zalewski non è riuscito a smaltire l'influenza e Mourinho ha deciso di non portarlo neanche in panchina contro lo Slavia Praga. L'esterno polacco aveva saltato la rifinitura di ieri, ma era partito lo stesso con la squadra. In mattinata le sue condizioni sembravano migliorate e c'era la disponibilità del giocatore per partire dal 1'. Poi è tornata la febbre e il numero 59 ha dovuto alzare bandiera bianca: al suo posto parte a sinistra El Shaarawy. Domenica nel derby tornerà anche Spinazzola.