Slavia Praga-Roma, partita la vendita dei biglietti

La Roma comunica attraverso i propri canali ufficiali che da oggi, giovedì 12 ottobre, alle ore 12 è partita la vendita dei biglietti per il match tra Slavia Praga e Roma nella capitale ceca. A chi in possesso di abbonamenti, sia per il campionato che per la coppa, è concessa una prelazione. L'eventuale vendita libera, invece, avrà inizio martedì 17 alle ore 10. È possibile acquistare il titolo online tramite voucher pdf a cui farà seguito l'invio per mail del biglietto valido per entrare alla Fortuna Arena. Il costo dei biglietti per il settore ospiti è di 41 euro, mentre i disabili in sedia a rotelle entrano gratis. Su indicazione dello Slavia Praga i posti non saranno selezionabili. È importante ricordare che prima di procedere all'acquisto si deve essere in possessi di un account MYASR, su cui poi verrà inviato il biglietto dal club giallorosso. Il biglietto non ha alcun nominativo. Può essere richiesto un solo biglietto per transazione.