Slavia Praga-Roma, Mourinho in tribuna: ecco da dove seguirà la partita

L'ultima tribuna prima del ritorno in campo. Anche questa sera José Mourinho sarà costretto a seguire la sfida tra la sua Roma e lo Slavia Praga dagli spalti dell'Eden Arena a causa delle quattro giornate di squalifica rimediate per la contestazione nei confronti di Taylor dopo la finale di Europa League della passata stagione. Lo Special One ha scelto la postazione che solitamente è riservata ai telecronisti, sopra la tribuna stampa. Uno spazio al coperto per ripararsi anche dal freddo della capitale ceca. Il prossimo 30 novembre contro il Servette tornerà finalmente a guidare la squadra dalla panchina.