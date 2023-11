Slavia Praga-Roma, le formazioni ufficiali di Trpisovsky e Mourinho

La Roma scende in campo a Praga per conquistare il primo posto del girone di Europa League. Mourinho ritrova dal 1' Paredes dopo il turno di squalifica in Serie A. Svilar prende il posto di Rui Patricio, mentre in difesa ci saranno Mancini, Llorente e Ndicka. Lukaku guida l'attacco insieme a Belotti. Sulla destra si rivede Celik.