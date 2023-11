Slavia Praga-Roma, giallo sugli slot per le sostituzioni: ecco cosa è successo

La Roma esce sconfitta da Praga dopo una bruttissima prestazione che ha fatto infuriare José Mourinho. Al termine della partita non si è parlato solo della conferenza stampa dello Special One, ma è nato un giallo legato al numero di cambi effettuati dalla squadra di casa. All'85esimo Trpisovsky manda in campo Wallem al posto di Jurecka utilizzando il secondo slot. Al suo fianco è pronto a entrare anche Van Buren ma le operazioni tardano, forse per un errore nella segnalazione dell'uomo che deve uscire. Passano due minuti e il giocatore dei cechi è ancora a bordo campo. Ma in quei 120 secondi il gioco, tra le proteste dell'allenatore di casa, resta fermo e poi ad uscire è Dorley. Infine al 96esimo lo Slavia Praga effettua la quinta sostituzione utilizzando un altro slot. I padroni di casa non rischiano la sconfitta a tavolino poiché la partita in quei momenti di caos non è ripresa e quindi i biancorossi non hanno utilizzato 4 slot (il massimo consentito dal regolamento è tre).