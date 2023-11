Slavia Praga-Roma, domani alle 19 la conferenza stampa di Mourinho e Zalewski

Domani sarà giorno di vigilia in casa della Roma che giovedì scenderà in campo in Europa League contro lo Slavia Praga. La conferenza stampa di José Mourinho si terrà alle ore 19 presso l'Eden Arena di Praga. In compagnia dello Special One, ci sarà anche Nicola Zalewski. La squadra, prima di partire per la trasferta in terra ceca, svolgerà il suo allenamento di rifinitura a Trigoria alle 12.30. Come di consueto, per i primi 15 minuti sarà consentito l'accesso ai giornalisti. I giallorossi puntano a fare risultato anche fuori casa contro lo Slavia in modo tale da ipotecare il passaggio del turno e arrivare carichi al derby di domenica.