Slavia Praga-Roma, dal punto d’incontro all’apertura dei cancelli: tutte le info

Giovedì la Roma affronterà lo Slavia Praga alle ore 18.45 in trasferta e i tifosi sono pronti a colorare lo stadio di giallorosso. Il settore ospiti è andato sold out in un'ora e sono attesi circa 1000 romanisti. Il club ha comunicato tutte le informazioni necessarie: "AS Roma informa che tutti i biglietti acquistati per la prossima trasferta a Praga sono stati inviati all’indirizzo mail comunicato in fase di acquisto. Chi non avesse ricevuto il biglietto, dopo aver eventualmente verificato la casella di posta indesiderata, può richiederlo scrivendo a trasferta@asroma.it ed indicando il nominativo del titolare e l’indirizzo di posta elettronica utilizzato. In alternativa sarà possibile richiedere informazioni chiamando il Contact Center AS Roma allo 06/89386000. Le autorità locali consigliano a tutti i tifosi giallorossi di trascorrere il pomeriggio prepartita in Piazza della Città Vecchia. Dal Fan Meeting Point sarà possibile raggiungere lo stadio Fortuna Arena con la metropolitana Linea A (verde), direzione Skalka/Dépo Hostivar, fino alla fermata Zelivskeho e successivamente camminare per circa 20 minuti Il settore ospiti si trova nella parte sud-est. L’ingresso dedicato ai tifosi della Roma è il n°3. Il settore ospiti è composto dai blocchi 119/120/121 non separati da recinzioni al loro interno. L’apertura dello stadio è prevista alle ore 17:15. Non è consentita l’introduzione all’interno dello Stadio di Power bank, caricabatterie per smartphone e sigarette elettroniche. È vietata l’introduzione di adesivi all’interno dell’impianto sportivo. Allo stadio non è previsto un deposito bagagli/oggetti, né un guardaroba. È inoltre vietato fumare".