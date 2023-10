Slavia Praga-Roma, biglietti per il settore ospiti disponibili dalle 12 di giovedì

La Roma, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che dalle 12 di questo giovedì (12 ottobre) inizierà la vendita dei biglietti per il match di Europa League contro lo Slavia Praga in programma il prossimo 9 novembre. Inizialmente i tagliandi saranno disponibili solo per gli abbonati in campionato e in coppa mentre l'eventuale vendita libera, scatterà dalle 10 di martedì 17. Il club inoltre, fa sapere che sarà possibile acquistare massimo un biglietto per transazione al costo di 41 euro. Non sarà presente il nominativo e non ci sarà la possibilità di scegliere il posto a sedere.