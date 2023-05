Sky si aggiudica i diritti tv Uefa per il triennio 2024-2027

In attesa di scoprire in quale competizione Uefa giocherà la Roma la prossima stagione, Sky Sport ha rinnovato i diritti UEFA anche per il triennio 2024-2027: 185 delle 203 partite di Champions League, più tutta l'Europa e la Conference League. Il futuro dei giallorossi non è ancora chiaro. Al momento la squadra di Mourinho occupa il settimo posto in classifica e la zona Champions si allontana. Solo la vittoria dell'Europa League può portare la Roma a giocare la principale competizione europea.