Skrypnyk: “Niente da rimproverare ai miei, ha vinto la squadra più forte”

In conferenza stampa ha parlato anche Zahedi: "A volte si fa del proprio meglio ma non si riesce ad arrivare al risultato e questo è il calcio"

"Auguri alla Roma per questa bella vittoria, meritata. Per noi è molto difficile giocare contro una squadra motivata, come era ieri l’Inter con lo Shakhtar. La Roma doveva vincere e ha fatto la partita perfetta. Ci sono partite in cui la squadra favorita non vince, ma non è andata così stavolta. Oggi ha vinto la classe, la squadra più forte, abbiamo fatto degli errori ma non posso rimproverare niente alla mia squadra. Auguro alla Roma di vincere in futuro, noi guardiamo in casa nostra e facciamo il nostro percorso".