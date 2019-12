Skriniar: “Siamo dispiaciuti, avremmo dovuto vincere”

Vincono le difese. Tra Inter e Roma a San Siro finisce 0-0. Al termine del match ha parlato Milan Skriniar, uno dei migliori in campo. Le sue parole:

SKRINIAR A SKY

Come valuti il pareggio?

Siamo tutti un po’ dispiaciuti. Oggi abbiamo fatto una buona gara e questa gara si deve vincere anche se la Roma è una buona squadra.

Avete una mentalità sempre più simile a quella di Conte?

Secondo me sì. Non ero arrabbiato, ma dispiaciuto per non aver vinto.

La Roma palleggiava bene nel primo tempo, facevate più fatica?

Sono d’accordo. Loro hanno palleggiato bene nel primo tempo e noi eravamo troppo bassi. Nel secondo tempo siamo andati a prenderli.

Che Barcellona ti aspetti?

Il Barcellona gioca sempre per vincere e non molla un centimetro. Anche noi dovremo fare lo stesso, prepararci bene e provare a vincere.