Siviglia, Vaclik recupera per la Roma: ballottaggio in porta con Bono

Buone notizie dall’infermeria per il Siviglia, che per il match con la Roma sembra aver recuperato il portiere Tomas Vaclik. Lo scorso 6 luglio contro l’Eibar il numero 1 degli andalusi aveva subito un infortunio al ginocchio sinistro che lo aveva messo fuori gioco. Da tre giorni però il ceco è tornato ad allenarsi gruppo e ora si candida per una maglia da titolare. Lopetegui dovrà decidere se rimandarlo in campo dopo lo stop o continuare a puntare su Bono, che lo ha sostituito egregiamente nel finale di stagione.