Siviglia, tutti i test sono negativi. Oggi la squadra torna ad allenarsi individualmente

È arrivato il responso degli ultimi test effettuati sul gruppo squadra del Siviglia. Sono tutti negativi quelli effettuati su squadra e dipendenti del club andaluso, così come quelli effettuati martedì scorso. A comunicarlo è stato lo stesso Siviglia: oggi la squadra tornerà ad allenarsi individualmente. L’unico escluso è Gudelj, il calciatore risultato positivo al tampone, che resterà in isolamento a casa e che ormai ha detto addio definitivamente alla possibilità di partecipare alla fase finale di Europa League. Nuovi test saranno ripetuti oggi, sabato e lunedì, prima della partenza per la Germania prevista per martedì prossimo.