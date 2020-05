Siviglia, Torres: “Non vedo l’ora di giocare l’Europa League, abbiamo l’obiettivo di essere protagonisti”

Inizia a prendere forma il calendario per terminare la stagione 2019-20. Entro la metà di giugno, infatti, ripartiranno i campionati, mentre ad agosto sarà la volta delle coppe europee. La Roma dovrà ancora affrontare il Siviglia negli ottavi di finale e del club andaluso è Oliver Torres a parlare di un’eventuale ripresa a sevilla.abc.es: “È molto diverso allenarsi in gruppo, interagire con i compagni è essenziale. Torni a casa felice o arrabbiato per aver perso un possesso… Questo fa parte del nostro Dna e la verità è che questo ci è mancato”. Il centrocampista biancorosso, ha manifestato tutta la voglia di voler tornare in campo: “Siamo desiderosi di tornare ai soliti ritmi e giocare la prima partita”, che sarà il derby andaluso contro il Betis. Poi ad agosto, se tutto andrà bene, ci sarà la sfida con la Roma: “Non vedo l’ora che riprenda l’Europa League – dice ancora Torres –. Vedremo con quale formato e in quali date giocheremo, ma il Siviglia fissa sempre in alto l’obiettivo per questa competizione e noi, che siamo i protagonisti, siamo ansiosi di farlo e di competere a quei livelli”.