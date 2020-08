Siviglia, torello e lavoro atletico in vista della Roma

Ancora pochi dettagli da limare per il Siviglia prima di partire alla volta della Germania e dare ufficialmente il via alla missione Europa League. Come riportato dal sito del club andaluso, la squadra si è allenata sostenendo l’ultima seduta in Spagna in vista dell’impegno europeo. Come mostrano le immagini pubblicate dalla società, i giocatori hanno svolto agli ordini del tecnico Lopetegui il solito torello e alcuni esercizi atletici. Il tutto sotto la supervisione ulteriore del diesse Monchi e del vicepresidente José María del Nido Carrasco. Domani il Siviglia sosterrà nel tardo pomeriggio la rifinitura in terra tedesca, per poi affrontare giovedì alle 18.55 la Roma di Fonseca in una sfida da dentro o fuori.