Siviglia, Suso: “Per noi l’Europa League è speciale ma Mourinho sa giocare le finali”

Suso , ex giocatore del Milan oggi al Siviglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il match vinto contro la Juventus. L'attenzione non poteva che andare sulla finale di Budapest dove troverà la Roma di Mourinho . Queste le sue parole:

Ritrovi la Roma da avversario. Mourinho non ha mai preso una finale e il Siviglia è la squadra che ha vinto più Europa League. Che sensazioni hai? "La Roma ha una squadra costruita come vuole Mourinho, i giallorossi sanno quello che fanno. È un grande allenatore che sa giocare le finali. L'Europa League però è una competizione particolare per questa società, per il Siviglia, la nostra gente si aspetta ancora tanto e si è visto dall'atmosfera di oggi. Adesso abbiamo gare molto difficili in campionato, tra cui il derby, avremo tempo per pensare alla finale".