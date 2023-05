Siviglia, Suso: “La Roma è una squadra forte. Mourinho è abituato a queste partite”

Mercoledì Roma e Siviglia si giocheranno il tutto e per tutto. La finale di Europa League tra le due squadre andrà in scena alle 21 alla Puskas Arena di Budapest . A ormai poche ore dal match, è intervenuto ai microfoni di eldesmarque.com , Suso, esterno offensivo della formazione spagnola. Di seguito le sue parole:

Ha segnato un gol nella semifinale del 2020 e hai segnato nella semifinale del 2023. Hai qualche premonizione "No, credo di no, solo coincidenza. Sono stati due gol importanti per il tipo di partita, ma penso che sia una coincidenza".