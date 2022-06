Il Siviglia su Shomudorov, Karpin (ex allenatore): “La Liga opzione migliore”

L'attuale mister dell'FC Rostov, che conosce bene l'uzbeko, gli consiglia di accettare l'offerta: "Secondo me, l'opzione migliore per Eldor. In Italia, l'enfasi principale è posta sulla difesa. In Spagna, il focus è più sull'attacco"

L'ex centrocampista di Real Sociedad, Valencia e attualmente allenatore dell'FC Rostov, Valery Karpin, consiglia a Shomudorov di firmare per il Siviglia: "Secondo me, l'opzione migliore per Eldor è il Siviglia. Il suo stile di gioco è in linea con il campionato spagnolo. In Italia, l'enfasi principale è posta sulla difesa. In Spagna, il focus è più sull'attacco. E Shomurodov è un giocatore a suo agio sotto tutti gli aspetti sulla linea offensiva". Proprio sulla panchina del club russo, il mister ha fatto crescere l'attaccante uzbeko Eldor. Il 26enne ha giocato a intermittenza con José Mourinho e la Roma potrebbe pensare ad un trasferimento. Fiorentina, Lipsia e Siviglia sono state suggerite come possibili destinazioni per l'attaccante.