Siviglia, seduta atletica in vista della Roma. Presenti i vertici del club

Inizia il percorso di avvicinamento del Siviglia verso la sfida contro la Roma in programma giovedì alle 18.55 a Duisburg. La squadra ha svolto una seduta atletica mattutina, come dimostra il video pubblicato dal sito ufficiale del club andaluso dove i giocatori, agli ordini di Lopetegui, hanno eseguito esercizi di mobilità e qualche minuti di cyclette. A supervisionare il tutto c’è stato anche il vice presidente, José Maria del Nido Carrasco, che ha fatto sentire la vicinanza dei vertici societari ai calciatori e a tutto lo staff. Sono stati infatti giorni turbolenti per il Siviglia. Prima la questione Banega, pizzicato in un locale che aveva fatto registrare presunti casi di Covid, poi la positività annunciata di Gudelj, che non sarà a disposizione contro la Roma.