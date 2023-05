Siviglia-Roma, vip e tifosi storici: quanti personaggi presenti a Budapest

Quante persone verrebbero avere un biglietto tra le mani e assistere, dal vivo, alla finalissima di Europa League tra Siviglia e Roma. Alla Puskàs Aréna è, ormai, tutto esaurito da giorni con i tifosi della Roma che non faranno mancare il loro appoggio in una serata, comunque, storica. Tra di essi, però, saranno presenti i soliti personaggi illustri che non vogliono mancare per nulla al mondo ad una partita così. Chi sicuramente siederà sulle tribune dell'impianto ungherese, sarà Francesco Totti, in compagnia della sua nuova compagna Noemi. Se De Rossi, ha comunicato la sua obbligatoria assenza, Vincent Candela e Rosella Sensi, invece, saranno tra il pubblico. Tra gli ex calciatori giallorossi, vivranno la gara sul posto anche Simone Perrotta, Marco Cassetti e Ruggiero Rizzitelli. Per quanto riguarda, invece, gli storici tifosi della Roma, Antonello Venditti,Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, Carlo Verdone ed Emanuele Propizio essi sono tra i più fedeli sostenitori che accompagneranno la squadra nella capitale ungherese. Hanno già confermato la loro presenza, anche Damiano dei Måneskin, Noemi, Blanco e Diego Bianchi. Nelle tribune d'onore e in rappresentanza istituzionale, siederanno, il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri e il padrone di casa, il Presidente della Uefa, Čeferin. Paolo Cento, Presidente del Roma Club Montecitorio, assisterà alla partitissima tra il pubblico, mentre, ovviamente sarà molto nutrita la partecipazioni delle tante wags dei calciatori di Mourinho. Da Oriana Sabatini, compagna di Dybala, a Veronica Martinelli, moglie del capitano Lorenzo Pellegrini, saranno, quasi tutte, presenti a dare un supporto in più ai giocatori in campo.