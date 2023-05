Siviglia-Roma, sale la febbre per i biglietti: oltre 30mila persone in fila

La seconda finale di fila, le notti insonni e le mattine davanti al pc con gli occhi abbottonati con la speranza di prendere il prezioso tagliando. Dalle ore 9 è possibile prenotare il codice d'accesso che consentirà ai tifosi di poter acquistare i biglietti (domani alle 13) per la finalissima di Budapest contro il Siviglia. La prelazione è riservata ai titolari di abbonamento nominativo Serie A 22/23. La fase 2 partirà alle 17 e sarà a disposizione anche degli Abbonati Serie A, Coppe e tutti i tifosi che non sono riusciti ad assicurarsi la prenotazione in Fase 1. La febbre per la finale già sale e la fila virtuale cresce. Infatti già dalle prime ore sono oltre 30mila i tifosi in coda per cercare di acquistare un biglietto in fase di prelazione. I prezzi vanno dai 45€ della categoria 4 ai 150€ della categoria 1. Il totale dei biglietti dovrebbe aggirarsi sui 15,500 alla Puskas Arena, lo stesso numero dedicato ai tifosi del Siviglia. Alla Roma è stata assegnata la 'Curva Sud'. Intanto la squadra atterrerà alle 13,10 a Fiumicino.