Siviglia-Roma, Mourinho si toglie la medaglia d’argento e la lancia in tribuna

C'è una prima volta per tutto e purtroppo anche Mourinho ha conosciuto la sconfitta in una finale europea. La Roma ha lottato col Siviglia, ma si è dovuta arrendere ai calci di rigore. Il mister ha ritirato la medaglia d'argento e l'ha tenuta sul collo per pochissimo tempo. José poco dopo la toglie e la lancia in tribuna ad un bambino presente alla Puskas Arena. Mourinho non è abituato alle sconfitte e non vuole conservare un ricordo di questa brutta serata. Intanto ha reso la serata più dolce per i tifosi con le sue parole sul futuro: "Voglio restare e lottare per i miei ragazzi".