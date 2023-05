Siviglia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Dybala parte dalla panchina

Quasi tutti i titolari sono pronti per sostenere la finale. In panchina l'argentino, che ha pochi minuti nelle gambe, e Wijnaldum che ancora deve ritrovare la sua condizione ottimale

La finale di Budapest è finalmente arrivata. Tra poche ore alla Puskas Arena andrà in scena l'ultimo atto di questo incredibile percorso. In difesa la certezza è la coppia Smalling-Mancini, affiancati da uno tra Ibanez o recuperato Llorente. A centrocampo dovrebbero giocare Cristante e Matic, mentre sulle fasce tornano Spinazzola e Celik. Davanti Abraham è favorito su Belotti, alle sue spalle ci sarà capitan Pellegrini affiancato probabilmente da El Shaarawy. Dybala e Wijnaldum dovrebbero partire dalla panchina, così come Bove. Tutto dipende dalle scelte del portoghese sull'argentino.