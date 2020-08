Siviglia-Roma: le formazioni, diretta e risultato in tempo reale

Adesso o mai più. Nel giorno dell’accordo tra Pallotta e Friedkin, la Roma è a novanta minuti (o poco più) dai quarti di finale di Europa League. Di fronte lo stesso avversario di 5 mesi fa: il Siviglia dell’ex Monchi. Il coronavirus, infatti, ha solo rimandato e spostato l’appuntamento inizialmente previsto al Sanchez Pizjuan. Oggi si gioca in Germania, più precisamente a Duisburg, dove i giallorossi sperano di restare anche per la fase finale della competizione. Intanto Fonseca lancerà di nuovo Zaniolo dal primo minuto. Lo ha annunciato ieri in conferenza lasciando di fatto un solo dubbio per la partita di oggi: ovvero l’impiego di Lorenzo Pellegrini in mediana al fianco di Diawara. Le ultime indicazioni, però, vedono Cristante in vantaggio sul sette giallorosso, mentre per il resto la formazione sembra scritta. Dunque spazio ancora al 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e difesa composta da Mancini, Ibanez e Kolarov. A centrocampo, da destra verso sinistra, ci saranno Bruno Peres, Diawara, Cristante e Spinazzola. Sulla trequarti Mkhitaryan e Zaniolo, in attacco Edin Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Jordàn, Fernando, Banega; Ocampos, de Jong, Munir.

A disp.: Bono, Javi Diaz, Sergi Gomez, Escudero, Oliver Torres, Vàzquez, Nolito, Lopes, En-Nesyri, Suso, Jose Mena, Pablo Perez,.

All.: Julen Lopetegui

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fazio, Santon, Calafiori, Perotti, Pellegrini, Villar, Carles Perez, Kluivert, Under, Kalinic.

All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Björn Kuipers (NED)

Assistenti: Sander van Roekel (NED), Erwin Zeinstra (NED)

IV UOMO: Serdar Gözübüyük (NED)

VAR: Pol van Boekel (NED)

AVAR: Dennis Higler (NED)