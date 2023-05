Siviglia-Roma, la storia di Marta: “Mi laureo, ma mio padre preferisce la finale”

C'è chi ha fatto spostare riunioni di condominio, chi battesimi e comunioni, chi ha rimandato una vacanza prenotata da tempo. E poi c'è chi da buca alla laurea della figlia. A raccontarlo è Marta nel corso del programma ‘I Lunatici' in diretta di notte su Rai Radio 2. "Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male. Mercoledì mi laureo in biologia, ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest. Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio". Questo il racconto anche commosso della ragazza. Il racconto di Marta ha aperto, comprensibilmente, un grande dibattito all'interno del programma anche perché pochi giorni fa Daniele De Rossi ha declinato l'invito della Roma perché proprio quel giorno si diploma sua figlia Gaia: "Quando si diploma un pezzo di cuore non c'è finale che tenga".