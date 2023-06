Siviglia-Roma, Karsdorp rifiuta la medaglia, ma Ceferin lo costringe a indossarla

Non piace a nessuno la medaglia d'argento, soprattutto se arrivi a un passo dalla vittoria finale. Non solo le lacrime di Dybala e la rabbia di Mourinho, ma anche un forte gesto di stizza è stato registrato ieri dopo il fischio finale della sfida con il Siviglia. Protagonista è stato Rick Karsdorp, il quale, come raccontano anche le immagini mostrate dalle telecamere, al momento della premiazione avrebbe ben volentieri evitato di farsi mettere al collo la medaglia dei secondi. Un gesto che però a quanto pare non è piaciuto al numero uno dell'UEFA Aleksander Čeferin, che, con uno sguardo fulminante, avrebbe "costretto" il calciatore olandese ad accettare la medaglia come vuole il rigido protocollo, salvo sfilarsela una volta allontanatosi dal palco.