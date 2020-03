Siviglia-Roma, il programma della vigilia: mercoledì alle 19 la conferenza di Fonseca

La Roma tornerà in campo direttamente giovedì prossimo (12 marzo) in Europa League per la trasferta contro il Siviglia. La gara sarà valida per l’andata degli ottavi di finale e Fonseca già dalla giornata di ieri ha iniziato l’avvicinamento a questa sfida che si concluderà con la vigilia del match (mercoledì 11 marzo). Di seguito il programma del giorno che anticiperà la gara:

Mercoledì 11 marzo

10:30 – Rifinitura del Siviglia alla Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros

11:00 – Rifinitura della Roma a Trigoria

13:30 – Conferenza stampa di Lopetegui e un giocatore allo Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan

19:00 – Conferenza stampa di Paulo Fonseca e un giocatore allo Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan