Siviglia-Roma, febbre da finale anche all’Olimpico: venduti oltre 46mila biglietti

Tra 4 giorni ci sarà la finale di Europa League tra Roma e Siviglia. L'ansia sale in città e ieri il club ha avuto l'ok per aprire le porte dello stadio Olimpico ai tifosi giallorossi. In 24 ore sono stati venduti oltre 46mila biglietti per assistere al match nell'impianto della capitale tramite 6 maxischermi che saranno posizionati a bordocampo. Restano pochissim biglietti e l'Olimpico registrerà l'ennesimo sold out stagionale. Anche l'anno scorso per la sfida con il Feyenoord i tagliandi furono polverizzati nel giro di pochi giorni. La società ha chiesto ai tifosi di non fare invasione poiché il 4 giugno è in programma il match con lo Spezia. I prezzi variano da 14 euro per gli abbonati Serie A e coppe a 20 euro per la vendita libera.