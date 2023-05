Siviglia-Roma, Dybala scalpita: la Joya verso una maglia da titolare

Il numero 21 è in forma e può giocare 90 minuti, non 30 come aveva dichiarato il mister ieri in conferenza stampa

Novità di formazione nella Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport Paulo Dybala giocherà dal primo minuto contro il Siviglia. La Joya ha effettuato un provino in queste ore e le condizioni della sua caviglia sinistra sono in netto miglioramento. Mourinho lo ha tenuto nascosto in questo ultimo mese e ha deciso di preservarlo per la finalissima di questa sera. Aveva fatto la stessa cosa con Pogba nel 2017 in occasione della finale di Europa League contro l'Ajax. Il numero 21 è in forma e può giocare 90 minuti, non 30 come aveva dichiarato il mister ieri in conferenza stampa. In queste settimane si è allenato anche nei giorni di riposo e tornerà titolare dopo un mese e mezzo.