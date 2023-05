Siviglia-Roma, a Budapest incontro tra i Presidenti Friedkin e Castro

Sono le ultime ore di attesa, quelle snervanti e logoranti, poi domani si scenderà finalmente in campo per il match che vale la stagione. Siviglia e Roma con in palio l'Europa League ma anche molto di più. A Budapest, si sono incontrati anche i relativi Presidenti delle due squadre che si daranno battaglia alla Puskàs Arèna. Da una parte Dan Friedkin e dall'altra José Castro. L'appuntamento ha visto la presenza anche del Presidente della Uefa, Ceferin, e del Presidente della Federcalcio ungherese, Sandor Csanyi. Gli scatti dell'incontro sono stati postati sui social dal profilo Twitter del Siviglia.