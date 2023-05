Siviglia, oggi ultimo allenamento in Spagna prima di volare a Budapest

Mancano solamente 2 giorni alla finale di Europa League. Alla Puskas Arena si sfideranno Siviglia e Roma nel match più importante della stagione dei club. La squadra spagnola ha svolto in mattinata l'ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza per Budapest, prevista per domani. In Ungheria il club svolgerà ancora una seduta prima della conferenza stampa alla Pukas Arena. Al contrario, i giallorossi si alleneranno domani a Trigoria e voleranno successivamente a Budapest dove, alle 17:45, Mourinho interverrà in conferenza stampa insieme a Pellegrini e Mancini