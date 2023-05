Siviglia, niente sold out in finale: venduto “solo” il 90% dei biglietti disponibili

Durante la fase della vendita libera dei biglietti, i tifosi romanisti in coda erano più di 50.000. I fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi un ticket per la finale sono molti di meno, ma comunque i settori dedicati ai sostenitori giallorossi sono sold-out. La stessa cosa non si può dire però per i tifosi del Siviglia. Come annunciato ieri dallo stesso club andaluso, i tagliandi staccati per la finale alla Puskas Arena sono poco più di 13 mila. Il settore dedicato agli spagnoli non ha raggiunto il tutto esaurito visto che circa 2mila seggiolini rimarranno infatti vuoti. Tra i motivi di questa minoreaffluenza ci sarebbero senza dubbio i disagi dovuti alla ricerca dei voli e gli alti costi degli stessi, che ha dunque impedito a molti tifosi di partecipare al match.