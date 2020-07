Il Siviglia sta tornando piano piano alla normalità. Dopo la positività di Gudelj, che resta in isolamento domiciliare, la squadra è stata sottoposta ieri al terzo test consecutivo da cui sono emersi tutti risultati negativi. I giocatori si sono allenati stamattina alle 8.30 ma ancora in forma individuale. Nei prossimi giorni torneranno a sedute di gruppo in vista della partenza per la Germania per l’Europa League.