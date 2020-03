Siviglia, Monchi: “Tornare è stata una scelta facile. Vincere l’Europa League sarebbe un sogno”

Monchi parla del suo ritorno al Siviglia e dei progetti futuri del club. A pochi giorni dalla sfida di Europa League contro la Roma, l’ex direttore sportivo giallorosso si è concesso per un’intervista a Goal.com. Ecco le sue parole.

Perché Monchi ha deciso di tornare al Siviglia e cosa le hanno detto per convincerlo?

Perché tutto quello che ho sentito, mi è piaciuto. Quando ho incontrato il presidente Pepe Castro, con Jesús Arroyo, mi è piaciuto tutto e ho avvertito molta motivazione. Sono stato felice di sentire che il club voleva continuare a crescere, essere all’avanguardia del calcio spagnolo ed europeo. Non è stato difficile convincermi, perché una volta che ho sentito tutto ciò, sono stato chiaro: volevo tornare a casa mia ”.

E poi c’è ovviamente la componente sentimentale. Ha passato 30 anni al Siviglia

I sentimenti fanno parte del calcio. Sono stato qui per quasi 30 anni, ho vissuto tutto, come giocatore, come dirigente, come direttore sportivo. È difficile da spiegare. Il mio rapporto con il club va oltre il professionista: sono più sevillista di un direttore sportivo. A volte è un’arma per motivarti e altre volte è un’arma che ti pesa. Ma cerco sempre di essere positivo.

Tanti credono che Monchi sia un vero riferimento mondiale. Sei d’accordo?

Considerarmi un riferimento mondiale è eccessivo. È evidente che la crescita del Siviglia ha dato forza a tutti noi. La figura del direttore sportivo è cresciuta, ma non sono un riferimento, ci sono grandi direttori sportivi. Cerco di contribuire maggiormente a vantaggio di questo ruolo e soprattutto di questo club.

Il Siviglia è un modello economico e sportivo degno di studio in diverse università, ma soprattutto è una storia meravigliosa: è stato cinque volte campione d’Europa. Una fiaba, giusto?

Più che una storia di Cenerentola o una fiaba, la storia del Siviglia è la storia di un club che è stato ricostruito alla fine degli anni novanta sulla base dell’umiltà e sulla volontà di continuare a crescere sempre. Quelle sono state le leve che abbiamo usato per portare Siviglia al top.

L’obiettivo di questo Siviglia è giocare la prossima edizione della Champions?

È difficile sapere dove finiremo. Dopo i cambi, il nuovo allenatore, i nuovi giocatori, il nuovo direttore sportivo. Sono cambiate molte cose e per ora è andata bene. Questo è un progetto a lungo termine, non a breve termine. Con la tranquillità e il tempo riusciremo a superare le sfide che abbiamo posto. E sì, se alla fine siamo in grado di accorciare gli spazi e i tempi e siamo in grado di entrare in Champions, allora sarà anche meglio, ovviamente”.

Puoi immaginare di vincere la sesta Europa League o è impossibile?

Sarebbe un sogno. Qualcosa di quasi impossibile, perché è sempre più difficile vincere un torneo. Ma sì, non c’è dubbio. Vincere una sesta Europa League significherebbe toccare di nuovo il cielo con un dito.