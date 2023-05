Siviglia, Mendilibar fa i conti con gli infortuni: contro l’Elche assenti in 4

La stagione sta volgendo al termine e per Roma e Siviglia tutta l'attenzione è ormai spostata sulla finale di Europa League in programma a Budapest il prossimo 31 maggio. Oggi il club spagnolo affronterà l'Elche in campionato e Mendilibar dovrà fare i conti con 4 assenze importanti. Come riportato da diversi siti andalusi infatti, Marcao, Jordán, Oliver Torres e Nianzou ieri non hanno svolto la seduta insieme al resto della squadra e questa sera (ore 19:30) non saranno a disposizione per il match dello stadio Manuel Martínez Valero. L'unico che potrebbe recuperare per Budapest è proprio Oliver Torres, sostituito al 48esimo nel derby di campionato contro il Betis. Per gli altri tre le speranze di rivederli in questa stagione sono ridotte al lumicino.