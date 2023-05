Siviglia, Mendilibar: “Contro al Roma giocheremo fino alla morte”

"In teoria stiamo tutti bene, ma lunedì capiremo meglio come avranno recuperato chi ha giocato oggi. - ha detto Mendilibar il tecnico del Siviglia al termine della partita di oggi persa 2-1 contro il Real Madrid - Abbiamo tre giorni per recuperare tutti. Mentalmente questa sconfitta non ci aiuta in vista della finale di mercoledì. Abbiamo giocato 70 minuti buoni ma non siamo riusciti ad evitare i due gol loro. E per quanto riguarda le espulsioni, non possiamo continuare a comportarci così in campo o in panchina. In 11 partite di campionato, quattro rossi. Non va bene. L'arbitro può avere ragione o meno ma noi dobbiamo essere più ragionevoli e calmi, giocare con più testa" conclude il tecnico come riporta as.com.