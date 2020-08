Siviglia, Lopetegui: “Inter e Roma due squadre completamente diverse. Sarà una gara differente”

Domani l‘Inter affronterà il Siviglia nella finale di Europa League e come di consueto la vigilia delle partite è contraddistinta dalle parole dei protagonisti del match. In conferenza stampa ha parlato anche il tecnico del club andaluso, Lopetegui, che agli ottavi di finale ha eliminato la Roma. Queste le sue parole: “Credo che siano due squadre completamente diverse, da tutti i punti di vista. A livello di schema e di concetti, per questo sarà una partita completamente differente”.